Колокол весом в полтонны похитили из церкви в Венесуэле. Кто может быть причастен к ограблению?

Новости Венесуэлы. Из церкви в Венесуэле неизвестные похитили бронзовый колокол весом в полтонны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в штате Сукре, в историческом центре города Кумана.

Колокол, возраст которого насчитывает несколько сотен лет, стоял на каменном постаменте во дворе собора. По словам участника приходского совета, этого гиганта не могли поднять четверо мужчин. Как это удалось незаметно сделать злоумышленникам, остается загадкой.

Правоохранители считают, что к ограблению могут быть причастны охотники за ценными металлами. На воровство людей толкает кризис, который бушует в Венесуэле последние годы.