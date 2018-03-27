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Исследователи обнаружили захоронение с родившей в могиле женщиной

27 марта 2018 08:55
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Новости Италии. Неподалёку от итальянского города Болонья были обнаружены останки женщины, родившей в могиле.  

Как сообщает журнал Forbes, захоронение, датируемое 7-8 веком нашей эры, обнаружили в городе Имола ещё в 2010 году. В нём находилась роженица с травмой головы и костями эмбриона у её ног. Было решено провести детальное исследование.  

По приблизительным оценкам, плоду было около 38 недель. Предполагается, что ребёнок родился частично: голова и верхняя часть тела вышли наружу, а ноги остались в теле матери.  

Отмечается, что это редкое явление под названием «посмертные роды». Иногда после смерти беременной в её теле накапливается газ, который «выталкивает» плод.  

Исследователи обнаружили захоронение с родившей в могиле женщиной-1

Фото: Pasini et al. 2018 / World Neurosurgery  

Исследователей заинтересовала ещё одна деталь. У женщины на лбу была метка, а рядом с ней – 5 мм отверстие. Научные сотрудники выдвинули теорию, что беременной сделали трепанацию (хирургическую операцию черепа). Считается, что после этого женщина прожила не менее недели.  

К операции могла привести эклампсия. Этому заболеванию подвержены беременные женщины.  

Подобный случай не имеет аналогов в археологических записях.  

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# Необычное

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