Исследователи обнаружили захоронение с родившей в могиле женщиной

Новости Италии. Неподалёку от итальянского города Болонья были обнаружены останки женщины, родившей в могиле.

Как сообщает журнал Forbes, захоронение, датируемое 7-8 веком нашей эры, обнаружили в городе Имола ещё в 2010 году. В нём находилась роженица с травмой головы и костями эмбриона у её ног. Было решено провести детальное исследование.

По приблизительным оценкам, плоду было около 38 недель. Предполагается, что ребёнок родился частично: голова и верхняя часть тела вышли наружу, а ноги остались в теле матери.

Отмечается, что это редкое явление под названием «посмертные роды». Иногда после смерти беременной в её теле накапливается газ, который «выталкивает» плод.