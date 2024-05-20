Вице-президент Ирана подтвердил гибель президента страны Раиси при крушении

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури сообщил о гибели президента Эбрахима Раиси и его делегации в результате крушения вертолета, говорится в его сообщении в социальной сети X. Об этом пишет РИА Новости.

Мансури выложил фотографии Раиси, сопровождая их традиционной фразой, используемой при объявлении о смерти. Эту информацию также распространило иранское информагентство Tasnim и ISNA.

Ранее стало известно, что Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и остальные члены делегации, возвращавшиеся из Азербайджана, были погибли в результате крушения вертолета.