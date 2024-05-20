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Словаки проводят акции в поддержку премьер-министра Фицо

20 мая 2024 06:33
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Сотни людей собрались возле госпиталя, где находится после покушения премьер-министр Словакии. Они принесли множество цветов и провели стихийный митинг в поддержку Роберта Фицо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Словаки проводят акции в поддержку премьер-министра Фицо-1

Словаки возмущены беспрецедентным актом неоправданного насилия. Также люди встревожены, что это может спровоцировать в обществе раскол. Участники акции призвали всех сограждан сплотиться, чтобы не допустить таких преступлений в будущем. Сам премьер-министр, на которого 15 мая было совершено покушение, остается в тяжелом состоянии. Нападавший арестован. Ему грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

# Международная политика # Новости Словакии

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