Словаки проводят акции в поддержку премьер-министра Фицо

Сотни людей собрались возле госпиталя, где находится после покушения премьер-министр Словакии. Они принесли множество цветов и провели стихийный митинг в поддержку Роберта Фицо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Словаки возмущены беспрецедентным актом неоправданного насилия. Также люди встревожены, что это может спровоцировать в обществе раскол. Участники акции призвали всех сограждан сплотиться, чтобы не допустить таких преступлений в будущем. Сам премьер-министр, на которого 15 мая было совершено покушение, остается в тяжелом состоянии. Нападавший арестован. Ему грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.