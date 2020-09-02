В Японии около 50 тысяч человек покинут свои дома из-за надвигающегося тайфуна

Новости Японии. Массовая эвакуация проходит в Японии из-за надвигающегося на страну тайфуна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Покинуть свои дома и перебраться в безопасные районы должны около 50 тысяч жителей города Идзуми на острове Кюсю. По прогнозам синоптиков, «Мейсак» обрушится на побережье уже вечером 2 сентября.