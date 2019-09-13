Ветеринары сделали протез слонёнку, чтоб он снова смог ходить

Новости мира. В Таиланде ветеринары спасли слонёнка и подарили ему шанс на нормальную жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три года назад малышка Фа Джем попала в капкан и лишилась ступни. Ей провели несколько сложных операций, а позже сделали специальный протез, благодаря которому животное снова может ходить.