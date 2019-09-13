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Ветеринары сделали протез слонёнку, чтоб он снова смог ходить

13 сентября 2019 07:25
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Новости мира. В Таиланде ветеринары спасли слонёнка и подарили ему шанс на нормальную жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ветеринары сделали протез слонёнку, чтоб он снова смог ходить-1

Три года назад малышка Фа Джем попала в капкан и лишилась ступни. Ей провели несколько сложных операций, а позже сделали специальный протез, благодаря которому животное снова может ходить.

Ветеринары сделали протез слонёнку, чтоб он снова смог ходить-4

Ветеринары сделали протез слонёнку, чтоб он снова смог ходить-6

Сейчас слонёнок чувствует себя хорошо и может отправиться в новый дом – Центр охраны слонов.

Ветеринары сделали протез слонёнку, чтоб он снова смог ходить-9

Ветеринары сделали протез слонёнку, чтоб он снова смог ходить-11

# Дикие животные # Фотофакт

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