Ветеринары сделали протез слонёнку, чтоб он снова смог ходить

Новости мира. В Таиланде ветеринары спасли слонёнка и подарили ему шанс на нормальную жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. В Таиланде ветеринары спасли слонёнка и подарили ему шанс на нормальную жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Три года назад малышка Фа Джем попала в капкан и лишилась ступни. Ей провели несколько сложных операций, а позже сделали специальный протез, благодаря которому животное снова может ходить.
Сейчас слонёнок чувствует себя хорошо и может отправиться в новый дом – Центр охраны слонов.