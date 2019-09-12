В Норильске прошёл снегопад. В городе объявили штормовое предупреждение

В городе объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Жители активно публикуют фото и видео белоснежных улиц в социальных сетях.

Для города снег осенью – довольно частое явление, но сегодняшняя метель застала многих врасплох. Обычно сезон снегопадов здесь начинается лишь в конце октября. По прогнозам синоптиков, вскоре зима доберется и до Красноярска.