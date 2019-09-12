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В Норильске прошёл снегопад. В городе объявили штормовое предупреждение

12 сентября 2019 14:17
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Новости России. Сентябрьский снегопад пришел в Норильск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Норильске прошёл снегопад. В городе объявили штормовое предупреждение-1

В городе объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Жители активно публикуют фото и видео белоснежных улиц в социальных сетях.

В Норильске прошёл снегопад. В городе объявили штормовое предупреждение-4

Для города снег осенью – довольно частое явление, но сегодняшняя метель застала многих врасплох. Обычно сезон снегопадов здесь начинается лишь в конце октября. По прогнозам синоптиков, вскоре зима доберется и до Красноярска.

В Норильске прошёл снегопад. В городе объявили штормовое предупреждение-7

# Снегопады # Фотофакт

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