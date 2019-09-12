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В США ограничат продажу электронных сигарет

12 сентября 2019 07:38
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Новости США. В ближайшее время власти планируют изъять из магазинов курительные смеси с ароматическими добавками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В США ограничат продажу электронных сигарет-1

Производители вейпов должны будут подать в специальную комиссию заявки на утверждение их продукции. После проверки организация разрешит или запретит вернуть продукт на рынок. Причина нововведения – вспышка легочных и респираторных заболеваний среди пользователей электронных сигарет.   

В США ограничат продажу электронных сигарет-4

На данный момент расследуется более 450 подобных случаев, подтверждены пять смертельных исходов. Новые правила вступят в силу через 30 дней после их публикации.   

В США ограничат продажу электронных сигарет-7

# Курение # Фотофакт

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