В США ограничат продажу электронных сигарет

Новости США. В ближайшее время власти планируют изъять из магазинов курительные смеси с ароматическими добавками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Производители вейпов должны будут подать в специальную комиссию заявки на утверждение их продукции. После проверки организация разрешит или запретит вернуть продукт на рынок. Причина нововведения – вспышка легочных и респираторных заболеваний среди пользователей электронных сигарет.