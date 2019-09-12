Новости Франции. В Париже работники общественного транспорта объявили забастовку. Она начнется вечером. На работу не выйдут машинисты метро и водители автобусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом сотрудники намерены выразить протест против пенсионной реформы. Ожидается, что стачка продлится несколько дней. Вплоть до субботы жизнь французской столицы будет практически парализована.