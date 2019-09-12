Новости Франции. В Париже работники общественного транспорта объявили забастовку. Она начнется вечером. На работу не выйдут машинисты метро и водители автобусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. В Париже работники общественного транспорта объявили забастовку. Она начнется вечером. На работу не выйдут машинисты метро и водители автобусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом сотрудники намерены выразить протест против пенсионной реформы. Ожидается, что стачка продлится несколько дней. Вплоть до субботы жизнь французской столицы будет практически парализована.
Забастовка доставит неудобства и тем, кто живет в пригороде. Количество поездов значительно сократят.