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В Париже работники общественного транспорта объявили забастовку

12 сентября 2019 11:34
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Новости Франции. В Париже работники общественного транспорта объявили забастовку. Она начнется вечером. На работу не выйдут машинисты метро и водители автобусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже работники общественного транспорта объявили забастовку -1

Таким образом сотрудники намерены выразить протест против пенсионной реформы. Ожидается, что стачка продлится несколько дней. Вплоть до субботы жизнь французской столицы будет практически парализована.

В Париже работники общественного транспорта объявили забастовку -4

Забастовка доставит неудобства и тем, кто живет в пригороде. Количество поездов значительно сократят.

В Париже работники общественного транспорта объявили забастовку -7

# Забастовка # Фотофакт

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