Ветеран ВВС США Граш: у Америки есть инопланетные космические корабли

Вашингтон в рамках секретной программы заполучил космические корабли внеземного происхождения. Такое заявление сделал экс-сотрудник Национального агентства геокосмической разведки, ветеран ВВС Дэйвид Граш, пишет РИА Новости.

По его словам, речь идет о космических кораблях внеземного происхождения, которые либо совершили посадку на поверхность Земли, либо потерпели крушение. Граш заявляет, что в США уже десятки лет занимаются восстановлением внеземных кораблей. Предоставить какие-либо факты ветеран ВВС отказался, аргументировав, что исходит из соображений нацбезопасности.

В мае 2023 года профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан делал заявление, что инопланетные корабли посещали нашу планету. Он также утверждал, что население Земли встречалось с представителями других планет, но люди не поняли, с кем взаимодействовали.