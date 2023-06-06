Минобороны РФ обнародовало кадры уничтожения немецкого танка Leopard в зоне СВО

Министерство обороны России опубликовало видео с уничтожением танков Leopard во время контратаки ВСУ. Ролик можно посмотреть на канале Министерства обороны РФ в Telegram, пишет РИА Новости.

На видеозаписи, снятой с бортового прицельного комплекса российского вертолета, видно, как управляемые ракеты поражают бронетехнику противника. На кадрах четко видны попадания в танки Leopard.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки подразделения группы «Восток» отбили атаки ВСУ на южнодонецком направлении. В ходе боев было ликвидировано более 1 500 украинских военнослужащих и 28 танков, в том числе восемь Leopard и три колесных танка AMX-10RC.