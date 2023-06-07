Зеленский анонсировал поступление большого количества истребителей F-16

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что ждет от Запада мощное количество самолетов F-16, но инфраструктуры для них страна пока не имеет. Такую информацию приводит РИА Новости.

Инфраструктура будет строиться, но до подтверждения договоренностей о передаче истребителей ее готовить резона нет, отметил Зеленский. По его словам, многие западные государства уже предварительно подтвердили, что боевые самолеты точно будут переданы Киеву. Некоторые союзники даже определились с количеством единиц, которые получит Украина. Поступление будет мощным, анонсировал украинский лидер.

Ранее СМИ со ссылкой на Пентагон распространяли информацию о том, что оборонное ведомство Штатов не против возможной передаче Киеву F-16 другими государствами. Однако четких решений по этому вопросу пока нет. В Пентагоне не раз ставили под сомнение потребность страны в этих самолетах. Советник главы Минобороны Украины сообщал, что киевские власти рассчитывают получить от союзников до пятидесяти единиц F-16.