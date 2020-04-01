Новости Афганистана. Теракт в Афганистане: погибли 8 мирных жителей, ещё двое получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв прогремел на юге страны. Самодельное устройство привели в действие на обочине дороги. Информацию подтвердили местные правоохранители.

Другие подробности происшествия устанавливаются. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт.