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Теракт в Афганистане: погибли 8 мирных жителей

01 апреля 2020 12:46
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Новости Афганистана. Теракт в Афганистане: погибли 8 мирных жителей, ещё двое получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Теракт в Афганистане: погибли 8 мирных жителей-1



Взрыв прогремел на юге страны. Самодельное устройство привели в действие на обочине дороги. Информацию подтвердили местные правоохранители.

Теракт в Афганистане: погибли 8 мирных жителей-3

Другие подробности происшествия устанавливаются. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт. 

# Теракт

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