Организаторы «Евровидения» проведут вместо конкурса онлайн-концерт

В нем примут участие музыканты, которые должны были выступить на песенном состязании в 2020 году.

Ожидается, что двухчасовой концерт пройдёт в формате показательных выступлений, а не соревнований. Информацию о составе и списке вещателей, которые будут транслировать шоу, обнародуют в ближайшие недели. Уже точно известно, что посмотреть концерт можно будет на официальном YouTube-канале «Евровидения».