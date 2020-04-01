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Организаторы «Евровидения» проведут вместо конкурса онлайн-концерт

01 апреля 2020 12:31
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Новости мира. Вместо «Евровидения – 2020» – онлайн-концерт. Организаторы конкурса проведут специальное шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы «Евровидения» проведут вместо конкурса онлайн-концерт-1

В нем примут участие музыканты, которые должны были выступить на песенном состязании в 2020 году.

Онлайн-шоу под названием «Европа излучает свет» состоится 16 мая в 22.00 по минскому времени.

Организаторы «Евровидения» проведут вместо конкурса онлайн-концерт-4

Ожидается, что двухчасовой концерт пройдёт в формате показательных выступлений, а не соревнований. Информацию о составе и списке вещателей, которые будут транслировать шоу, обнародуют в ближайшие недели. Уже точно известно, что посмотреть концерт можно будет на официальном YouTube-канале «Евровидения».

Организаторы «Евровидения» проведут вместо конкурса онлайн-концерт-7

# Евровидение 2020. Нидерланды # Фотофакт

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