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Швейцария намерена открыть границы и разрешить въезд иностранцам

03 мая 2020 11:39
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Новости Швейцарии. Швейцария планирует открыть границы. В стране улучшается ситуация с пандемией коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этом фоне власти намерены разрешить въезд для иностранных граждан на основе двусторонних договоренностей с государствами. Об этом заявила министр полиции и юстиции Швейцарии.

Швейцария намерена открыть границы и разрешить въезд иностранцам-1

На первом этапе границы откроют между соседними странами (например, уже известно, что первой будет Австрия), далее с Европой и другими государствами. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

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С 27 апреля Швейцария начала программу постепенного смягчения ограничений, связанных с пандемией. Количество новых случаев коронавируса здесь снижается с начала апреля.

# Коронавирус

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