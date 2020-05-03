Швейцария намерена открыть границы и разрешить въезд иностранцам

Новости Швейцарии. Швейцария планирует открыть границы. В стране улучшается ситуация с пандемией коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этом фоне власти намерены разрешить въезд для иностранных граждан на основе двусторонних договоренностей с государствами. Об этом заявила министр полиции и юстиции Швейцарии.

На первом этапе границы откроют между соседними странами (например, уже известно, что первой будет Австрия), далее с Европой и другими государствами. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

С 27 апреля Швейцария начала программу постепенного смягчения ограничений, связанных с пандемией. Количество новых случаев коронавируса здесь снижается с начала апреля.