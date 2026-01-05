Мадуро предстанет перед судом в Нью-Йорке 5 января

Захваченные США Николас Мадуро и его жена 5 января предстанут перед федеральным судом в Нью-Йорке в 20:00 по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщил крупный американский телеканал со ссылкой на представителя окружного суда в Южном округе Нью-Йорка.

Против Мадуро и его супруги выдвинуты обвинения в наркотерроризме, хранении оружия и контрабанде наркотиков. Сам венесуэльский лидер сейчас находится в изоляторе в Бруклине.

Напомним, 3 января военные США нанесли удар по Каракасу, захватили и вывезли из страны президента и его жену. Глава Белого дома Дональд Трампа заявил, что Штаты возьмут на себя управление страной, пока не произойдет необходимый политический переход. Каракас назвал действия Вашингтона военной агрессией, в стране объявлено чрезвычайное положение. Временно исполняющий обязанности главы государства вице-президент Делси Родригес сформировала комиссию по освобождению Николаса Мадуро и его супруги.