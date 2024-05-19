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Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку на северо-западе страны

19 мая 2024 14:35
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Вертолет, на котором находились иранский президент Ибрахим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, разбился на северо-западе страны. Об этом сообщает РИА Новости. Вертолет совершил жесткую посадку в Джульфе, Восточный Азербайджан.

На место уже прибыли спасатели и приступили к поискам. Министры энергетики и дорог, которые находились на борту другого вертолета, благополучно достигли места назначения. Ранее в тот же день Райси принял участие в церемонии в сдаче в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» Азербайджане.

# Международная политика

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