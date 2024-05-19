Мобилизация в Украине может сорвать работу крупнейшего предприятия в стране

Глава крупнейшей горно-металлургической компании Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» – Мауро Лонгобардо – сообщил, что мобилизация может поставить под угрозу жизнь предприятия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Он заметил, что если мобилизация продолжится, то на комбинате может не хватить рабочих. В связи с этим компания начала привлечение женщин, разместив рекламные щиты с сообщением «Девушки тут действительно рулят!».

Также отмечалось, что процесс найма мужчин осложняется тем, что необходимо регистрироваться в местном центре найма, что отпугивает потенциальных кандидатов.