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Вертолёт НАТО потерпел крушение в Ионическом море

30 апреля 2020 08:17
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Новости мира. Масштабная поисково-спасательная операция развернулась в Ионическом море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 85 километрах от греческого острова Кефалония потерпел крушение вертолет НАТО.

Вертолёт НАТО потерпел крушение в Ионическом море-1

По предварительной информации, ЧП произошло в районе, который контролирует итальянская сторона. На борту воздушного судна находились 6 человек. Один погибший уже найден. Обнаружены также обломки вертолета. В район катастрофы направлены итальянские военно-морские суда и корабли НАТО.

# Крушение # Фотофакт

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