Вертолёт НАТО потерпел крушение в Ионическом море

Новости мира. Масштабная поисково-спасательная операция развернулась в Ионическом море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 85 километрах от греческого острова Кефалония потерпел крушение вертолет НАТО.

По предварительной информации, ЧП произошло в районе, который контролирует итальянская сторона. На борту воздушного судна находились 6 человек. Один погибший уже найден. Обнаружены также обломки вертолета. В район катастрофы направлены итальянские военно-морские суда и корабли НАТО.