В Литве возобновляют работу торговые предприятия, в Словении разрешили передвижение между регионами страны

Новости мира. На фоне улучшения эпидемиологической обстановки всё больше стран возвращаются к привычной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Литве 30 апреля перешли к третьему этапу мер по смягчению карантина.

Швейцария смягчает ограничения на въезд в страну с 11 мая

До сих пор там можно было продавать только продукты питания. Теперь возобновят работу все торговые предприятия, в том числе рынки. Кроме того, в стране разрешено проводить мероприятия на открытом воздухе. Уже со следующей недели граждане Литвы смогут выезжать за пределы республики.