В Литве возобновляют работу торговые предприятия, в Словении разрешили передвижение между регионами страны
Новости мира. На фоне улучшения эпидемиологической обстановки всё больше стран возвращаются к привычной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Литве 30 апреля перешли к третьему этапу мер по смягчению карантина.
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До сих пор там можно было продавать только продукты питания. Теперь возобновят работу все торговые предприятия, в том числе рынки. Кроме того, в стране разрешено проводить мероприятия на открытом воздухе. Уже со следующей недели граждане Литвы смогут выезжать за пределы республики.
Между тем, в Словении в связи с сокращением числа зараженных коронавирусом отменили запрет на передвижение между регионами страны. В понедельник, 4 мая, здесь смогут открыться некоторые непродовольственные магазины, а также парикмахерские и салоны красоты.
Ученые всего мира продолжают разработку вакцины от COVID-19. Работа над ней идет с невероятной скоростью. В ВОЗ рассчитывают, что необходимый препарат появится раньше, чем через год. Сейчас в мире есть около 100 потенциальных прототипов вакцины.