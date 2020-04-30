Тысячи сотрудников европейских авиакомпаний остались без работы из-за пандемии

Европейские авиакомпании увольняют своих сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне пандемии COVID-19 аэрокосмическая отрасль переживает самый тяжелый кризис в своей истории.
Европейские авиакомпании увольняют своих сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне пандемии COVID-19 аэрокосмическая отрасль переживает самый тяжелый кризис в своей истории.
Так, British Airways намерена сократить почти треть своих сотрудников. Без работы останутся 12 тысяч человек.
О массовом сокращении заявила и корпорация Boeing. Из-за негативных последствий коронавируса, которые замедляют производство лайнеров, компания уволит около 10 % своих сотрудников по всему миру.
Значительно сократить производство самолетов вынужден также перевозчик Airbus. Во внеплановый отпуск отправили уже тысячи человек. По предварительным подсчетам, за 2020 год воздушные гавани мира теряют более 70 миллиардов евро.