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Тысячи сотрудников европейских авиакомпаний остались без работы из-за пандемии

30 апреля 2020 07:52
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Европейские авиакомпании увольняют своих сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне пандемии COVID-19 аэрокосмическая отрасль переживает самый тяжелый кризис в своей истории.

Тысячи сотрудников европейских авиакомпаний остались без работы из-за пандемии-1

Так, British Airways намерена сократить почти треть своих сотрудников. Без работы останутся 12 тысяч человек.

О массовом сокращении заявила и корпорация Boeing. Из-за негативных последствий коронавируса, которые замедляют производство лайнеров, компания уволит около 10 % своих сотрудников по всему миру.

Тысячи сотрудников европейских авиакомпаний остались без работы из-за пандемии-4

Значительно сократить производство самолетов вынужден также перевозчик Airbus. Во внеплановый отпуск отправили уже тысячи человек. По предварительным подсчетам, за 2020 год воздушные гавани мира теряют более 70 миллиардов евро.

# Коронавирус # Фотофакт

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