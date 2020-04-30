Тысячи сотрудников европейских авиакомпаний остались без работы из-за пандемии

Европейские авиакомпании увольняют своих сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне пандемии COVID-19 аэрокосмическая отрасль переживает самый тяжелый кризис в своей истории.

Так, British Airways намерена сократить почти треть своих сотрудников. Без работы останутся 12 тысяч человек.

О массовом сокращении заявила и корпорация Boeing. Из-за негативных последствий коронавируса, которые замедляют производство лайнеров, компания уволит около 10 % своих сотрудников по всему миру.