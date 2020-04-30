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Из-за пандемии на «Оскар» будут номинировать фильмы, которые показывались только онлайн

30 апреля 2020 06:57
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Новости США. Правила номинации фильмов на «Оскар» изменили из-за пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К участию в 93-й церемонии впервые будут допущены картины, которые показывались только онлайн, а не в кинотеатрах.

Из-за пандемии на «Оскар» будут номинировать фильмы, которые показывались только онлайн-1

Организаторы отметили, что такое условие будет временным. Ранее обязательным условием для участия в конкурсе на премию «Оскар» был показ фильма в одном из коммерческих кинотеатров округа Лос-Анджелес в течение семи дней подряд, как минимум три раза в день. Однако на фоне пандемии с 16 марта все кинотеатры Лос-Анджелеса были закрыты.

# Коронавирус # Фотофакт

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