Вертолёт Ми-8 разбился в Бурятии. Все 3 члена экипажа погибли

Новости России. В Бурятии разбился вертолет Ми-8. Он упал при посадке в аэропорту «Байкал» и загорелся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все три члена экипажа погибли. По предварительной версии, причиной крушения мог стать пожар в двигателе. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности в вертолете. По данным регионального правительства, вертолет произведен на авиазаводе в Улан-Удэ и не находился в эксплуатации.