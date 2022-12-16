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В Брюсселе прошли демонстрации с призывами увеличить зарплаты и пенсии

16 декабря 2022 18:30
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Новости Бельгии. Разные страны, но одинаковые требования – протесты охватили Европу. На этот раз демонстрации прошли в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брюсселе прошли демонстрации с призывами увеличить зарплаты и пенсии-1

Недовольные стоимостью жизни бельгийцы прошли по главным улицам столицы. Всего участие в акции приняли более 16 тысяч человек. Они требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда на фоне роста инфляции. В Бельгии она приближается к 11 %. По словам активистов, им буквально приходится выбирать: отапливать дом или есть. В связи с этим демонстранты рассчитывают на повышение зарплат и пенсий – подобные требования разместились на плакатах демонстрантов.

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# Акции протеста # Новости Бельгии # Фотофакт

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