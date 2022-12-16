В Балтийском море начались крупномасштабные учения

Новости России. Начались крупномасштабные учения Балтийского флота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К ним привлекут авиацию и береговые войска, как уточнила пресс-служба флота.

Всего в маневрах будут задействованы экипажи более 10 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, более 1,5 тысячи военнослужащих, свыше 50 единиц военной и специальной техники, а также самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота.