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В Балтийском море начались крупномасштабные учения

16 декабря 2022 18:26
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Новости России. Начались крупномасштабные учения Балтийского флота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К ним привлекут авиацию и береговые войска, как уточнила пресс-служба флота.

В Балтийском море начались крупномасштабные учения-1

Всего в маневрах будут задействованы экипажи более 10 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, более 1,5 тысячи военнослужащих, свыше 50 единиц военной и специальной техники, а также самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота.

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# Военные учения # Новости России # Фотофакт

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