«Вертикальный забег» на Эйфелеву башню: видеофакт

Новости Франции. В Париже прошел «вертикальный забег» на Эйфелеву башню. В нем приняли участие более 100 спортсменов – как профессиональны, так и любители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. В Париже прошел «вертикальный забег» на Эйфелеву башню. В нем приняли участие более 100 спортсменов – как профессиональны, так и любители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Финишная черта находилась на высоте около 300 метров. От старта ее отделяли не менее 1500 ступенек. Такое необычное соревнование французы стали проводить относительно недавно – с 2015 года.