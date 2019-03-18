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«Вертикальный забег» на Эйфелеву башню: видеофакт

18 марта 2019 07:03
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Новости Франции. В Париже прошел «вертикальный забег» на Эйфелеву башню. В нем приняли участие более 100 спортсменов – как профессиональны, так и любители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вертикальный забег» на Эйфелеву башню: видеофакт-1

Финишная черта находилась на высоте около 300 метров. От старта ее отделяли не менее 1500 ступенек. Такое необычное соревнование французы стали проводить относительно недавно – с 2015 года.

«Вертикальный забег» на Эйфелеву башню: видеофакт-4

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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