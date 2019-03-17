Александр Лукашенко поздравил ирландцев с Днём святого Патрика

Новости мира. День святого Патрика отмечают в Ирландии. Культурный и религиозный праздник посвящен небесному покровителю этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неотъемлемым атрибутом этого дня считаются «зеленые». Поскольку символ Ирландии – клевер.

Примечательно, что продемонстрировать свои «ирландские корни» в этот день не упускают возможность не только жители этой страны, но и люди по всему миру.