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Александр Лукашенко поздравил ирландцев с Днём святого Патрика

17 марта 2019 13:43
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Новости мира. День святого Патрика отмечают в Ирландии. Культурный и религиозный праздник посвящен небесному покровителю этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неотъемлемым атрибутом этого дня считаются «зеленые». Поскольку символ Ирландии – клевер.

Александр Лукашенко поздравил ирландцев с Днём святого Патрика-1

Примечательно, что продемонстрировать свои «ирландские корни» в этот день не упускают возможность не только жители этой страны, но и люди по всему миру.

Александр Лукашенко поздравил ирландцев с Днём святого Патрика-4

С Днем святого Патрика президента Ирландии и народ этой страны поздравил Александр Лукашенко, отметив, что Беларусь всегда будет благодарна за их многолетнюю поддержку жителей белорусских регионов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

# Праздники # Фотофакт

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