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В США ушёл из жизни автор музыки к фильму «Криминальное чтиво»

18 марта 2019 07:01
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Новости США. На 82 году жизни скончался основоположник музыкального стиля «сёрф-рок» Дик Дейл. Об этом на своей странице в Twitter сообщил Брайан Уилсон.  

«Мне жаль слышать, что Дик Дейл ушёл. Его игра на гитаре оказала огромное влияние на всех нас», – написал музыкант.  

Ричард Энтони Монсур родился 4 мая 1937 года в Бостоне. В 1954 году Дик переехал в Калифорнию, увлёкся сёрфингом и заинтересовался музыкой. Популярность исполнителю принесла композиция «Misirlou», представленная слушателям в 1962 году.  

Вторая волна популярности пришла к Дейлу после включения «Misirlou» в фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» в 1994 году.  

У Дика не раз возникали серьёзные проблемы со здоровьем, в результате чего ему приходилось прерывать свою творческую деятельность. Однако Дейл продолжал ездить с концертами до самой смерти.  

# Некролог # Дик Дейл # Ричард Энтони Монсур

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