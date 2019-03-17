Шоумен, экс-премьер или действующий президент? Всё о самых необычных выборах в истории Украины

Новости Украины. Политическая жизнь воюющей уже пять лет страны привлекает внимание экспертов со всего мира. Но нам, белорусам, эта страна близка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Украине живут наши родные и друзья. В Украину отправляемся на отдых: пляжи Затоки и Железного порта – летом, живописные спуски Буковеля – зимой. Не говоря о том, что Украина и Беларусь – ближайшие экономические партнеры.

Главами двух государств поставлена амбициозная задача в 2019 году: поднять взаимный товарооборот до 8 миллиардов долларов. Суждено ли этим планам сбыться, зависит в том числе от выбора, который сделают украинцы 31 марта. Нынешнюю избирательную кампанию эксперты уже называют самой необычной в истории страны. Корреспондент Александр Добриян отправился в Украину, чтобы это проверить. Беспрецедентное число кандидатов и непрогнозируемый результат. Украинцы в очередной раз превзошли сами себя.

Владимир Фесенко, политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента»:

Такого кризиса доверия к элитам у нас не было никогда. Разочаровались как сторонники Майдана: в действующем президенте, в тех политических силах, которые пришли к власти в 2014 году, так разочаровались и противники Майдана. Традиционно очень тяжело предсказать победителя, а сейчас – тем более. Это самые необычные выборы за всю историю независимой Украины.

Абсолютный рекорд по числу кандидатов. Изначально их было 44, теперь – 39. Но большинство из них так и останется лишь фамилиями на сайте Центральной избирательной комиссии. Они не ведут активную предвыборную кампанию и, судя по всему, нужны лишь для различных уловок политтехнологов.

Александр Добриян, корреспондент:

39 кандидатов. Для того чтобы понять, как это много, достаточно представить себе избирательный бюллетень длинной почти в метр. Центральная избирательная комиссия Украины уже утвердила его окончательный вид: документ будет иметь размеры 20 на 80 сантиметров. Примерно это выглядит так: почти три листа формата А4. Избирателям придется немало потрудиться, чтобы просто найти имя своего кандидата.

Заслуженный ветеран украинского политического Олимпа Юлия Тимошенко – классическая оппозиция действующей власти. Риторика стандартна: критика начатых в стране реформ плюс обещания, многие из которых украинцы слышат от экс-премьера уже не первое десятилетие.

Вадим, участник предвыборного митинга:

Ни о чем. Деньги выкинуты просто на ветер вместо того, чтобы сделать что-то для людей. Половина здесь проплаченные, я в этом уверен на 100 %. Бабушки-дедушки придут, возьмут пару календарей домой.

Их рейтинги разнятся на величину, близкую к статистической погрешности. Противостояние экс-премьера и действующего президента Украины, занимающих вторую и третьи строчки в предвыборных чартах, в лучших традициях жанра: война компроматов и взаимные обвинения в подкупе избирателей. По этой статье уже возбуждено более 40 уголовных дел.

Но к этому факту украинцы отнеслись равнодушно. Более весомы оказались простые цифры: за год тарифы для населения в Украине выросли в 10 раз! Долги украинцев за коммуналку обновили исторический рекорд и вплотную приблизились к двум миллиардам долларов.

Альбина Вакулич, житель деревни Данёвка:

Плохо живем. 1500 пенсии. А 2770 в месяц за газ нужно заплатить. Пеня растет. С января месяца у меня уже 5400 долга. Отопительный сезон кончится, отрежут и всё. Пенсии в 1500 гривен (это около 120 белорусских рублей) хватить на жизнь не может даже теоретически. У Альбины Вакулич на руках маленькие внуки. Концы с концами пенсионерка сводит только благодаря хозяйству: возит сыр и творог на рынок в Киев. Так живет большинство ее соседей. Их требования к будущему президенту предельно просты.

Екатерина Многолит, житель деревни Данёвка:

В первую очередь, чтобы кончилась война. Во вторую очередь, чтобы снизились тарифы. Ну и чтобы повысились пенсии и зарплаты. Тогда и жить можно будет. На фоне такой непростой ситуации все достижения власти последних лет оказываются незаметными. Мужчин по-прежнему отправляют на передовую. А те, кто вернулся, в поисках заработка вынуждены снова уезжать: трудовых мигрантов из Украины только в Европе – до 3 миллионов человек. А в случае с выборами президента отсутствующие избиратели – это прежде всего повод для фальсификаций.

Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины:

По закону любой член избирательной комиссии, который выдаст избирательный бюллетень на имя отсутствующего в стране гражданина, довольно быстро получит криминальное наказание.

Силовики не сходят с экранов телевизоров. На фоне предвыборной кампании между ведомствами развернулось настоящее противостояние. В разгаре скандал о злоупотреблениях при выполнении военных контрактов и разворовывании оборонного бюджета. Десятки уголовных дел, громких арестов и приговоров. В воюющей стране, где даже пенсионеры отчисляют налог на армию, новости про деньги на крови – отличный повод продемонстрировать силу. Парамиллитаристы из Нацкорпуса уже провели ряд силовых акций в Черкассах и Киеве. В результате столкновений медицинская помощь потребовалась десяткам правоохранителей. Но позиция МВД на этот раз предельно жесткая.

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины:

Ни одно образование, ни одна общественная организация, ни национальные дружины, ни Национальный корпус, ни какие-нибудь интернациональные интернационалисты – никто не будет иметь права силовым образом вмешиваться в избирательный процесс. У нас достаточно сил.

В Украине, где за пять лет тысячи людей прошли через горнило войны, кандидат ветеранов мог бы стать сильной фигурой на президентских выборах. Но такого не нашлось. В своих целях эту силу теперь постараются использовать другие политики. Но ожидать очередной Майдан не стоит.

Константин Бондаренко, политолог, руководитель Фонда «Украинская политика»:

Видите ли, Майдан – это ноу-хау, которое существует только у одного государства – у Соединенных Штатов. Что касается всех Майданов, которые пытались в Украине создать без США, – все они провалились. Никакого Майдана не будет, а будет попытка некого бунта, восстания, которые обычно очень быстро подавляются. И все же миллионы украинцев активно протестуют уже не одну неделю. Новая форма мирного протеста – это запредельная популярность самого неожиданного кандидата. Главный тренд предвыборной кампании – всеобщее разочарование политической элитой страны. Люди готовы голосовать за кого угодно, лишь бы он не имел с ней ничего общего.

Александр Ротань, волонтер:

Он не был в политике и он как бы честный. Поэтому я его поддерживаю как кандидата. Он не замешан ни в каких коррупционных схемах, как наши все политики, не буду называть конкретно. Знают все абсолютно, что коррупция у нас процветает. И одна надежда на Зеленского, который искоренит это всё. И мы будем ему в этом помогать.

Талантливый актер и шоумен, создавший романтический образ идеального президента в сериале «Слуга народа», сегодня на пике популярности. У него нет классической предвыборной программы, ее он предлагает украинцам писать вместе.

Вместо пикетов – вирусная реклама в каждом смартфоне, вместо интервью и телешоу – соцсети и YouTube-канал.