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Вероятно, отказал двигатель: в ЮАР разбился грузовой самолёт

11 июля 2018 10:02
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Новости ЮАР. В ЮАР разбился самолет: один человек погиб, еще около 20 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Грузовой лайнер сразу после взлета задел здание фабрики и упал в окрестностях столицы страны Претории.

Вероятно, отказал двигатель: в ЮАР разбился грузовой самолёт-1

Вероятная причина катастрофы – отказ одного из двигателей. Самолет упал, когда пилоты попытались вернуть его после взлета в аэропорт.

Разбившееся воздушное судно принадлежало голландской компании чартерных грузовых перевозок.

# Крушение # Фотофакт

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