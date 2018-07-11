Вероятно, отказал двигатель: в ЮАР разбился грузовой самолёт

Новости ЮАР. В ЮАР разбился самолет: один человек погиб, еще около 20 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Грузовой лайнер сразу после взлета задел здание фабрики и упал в окрестностях столицы страны Претории.
Новости ЮАР. В ЮАР разбился самолет: один человек погиб, еще около 20 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Грузовой лайнер сразу после взлета задел здание фабрики и упал в окрестностях столицы страны Претории.
Вероятная причина катастрофы – отказ одного из двигателей. Самолет упал, когда пилоты попытались вернуть его после взлета в аэропорт.
Разбившееся воздушное судно принадлежало голландской компании чартерных грузовых перевозок.