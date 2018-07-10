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В Таиланде завершилась эвакуация детей из затопленной пещеры

10 июля 2018 16:01
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Новости Таиланда. Тем временем в Таиланде завершилась эвакуация детей из затопленной пещеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Таиланде завершилась эвакуация детей из затопленной пещеры-1

«Планета не обречена, потому что нас спасет Илон». Как мир отреагировал на спуск Илона Маска в пещеру к затопленным детям в Таиланде

Живыми на поверхность доставлены все 12 юных футболистов и тренер. Он последним покидал пещеру. Все спасенные доставлены в больницу, где они проходят реабилитацию. 

В Таиланде завершилась эвакуация детей из затопленной пещеры-4

За событиями  в Таиланде следили во всем мире. Историей о спасении детей заинтересовались и в Голливуде. Продюсер Адам Смит заявил, что намерен снять фильм о случившемся и подключить к съемкам лучших актеров.

# Авария в Таиланде # Фотофакт

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