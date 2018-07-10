Новости Таиланда. Тем временем в Таиланде завершилась эвакуация детей из затопленной пещеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Планета не обречена, потому что нас спасет Илон». Как мир отреагировал на спуск Илона Маска в пещеру к затопленным детям в Таиланде

Живыми на поверхность доставлены все 12 юных футболистов и тренер. Он последним покидал пещеру. Все спасенные доставлены в больницу, где они проходят реабилитацию.