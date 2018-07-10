Новости Таиланда. Тем временем в Таиланде завершилась эвакуация детей из затопленной пещеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Таиланда. Тем временем в Таиланде завершилась эвакуация детей из затопленной пещеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Планета не обречена, потому что нас спасет Илон». Как мир отреагировал на спуск Илона Маска в пещеру к затопленным детям в Таиланде
Живыми на поверхность доставлены все 12 юных футболистов и тренер. Он последним покидал пещеру. Все спасенные доставлены в больницу, где они проходят реабилитацию.
За событиями в Таиланде следили во всем мире. Историей о спасении детей заинтересовались и в Голливуде. Продюсер Адам Смит заявил, что намерен снять фильм о случившемся и подключить к съемкам лучших актеров.