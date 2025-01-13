Страховые компании Калифорнии отказываются от выплат компенсаций после пожаров

Но и для тех, кому удалось спастись от пламени, ситуация складывается шокирующая. Люди оказались в страховой ловушке и рискуют остаться и без жилья и без сбережений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лесные пожары в Южной Калифорнии стали настоящей катастрофой для американцев. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли как минимум 24 человека.

Как заявила вице-президент Камала Харрис, страховые выплаты за сгоревшие в Лос-Анджелесе дома – а их более 12 тысяч – получат лишь единицы, так как компании просто отказались продлевать свои услуги. И это при том, что в сравнении с другими штатами страховка от пожаров в Калифорнии стоит очень дорого.

Более того, оплачивается она ежемесячно, что часто вынуждает домовладельцев искать альтернативные варианты. Однако в период с 2020 по 2022 годы страховые компании отказались продлевать полисы для 2 миллионов 800 тысяч жителей Калифорнии, и теперь люди могут просто остаться на улице.

Дженнифер Денхартог, волонтер (США):

Дело в том, что страховые компании в Калифорнии более прибыльны, чем в среднем по стране. В такой ситуации не существует ограничений на расходы на страхование. Поэтому компании обязаны иметь возможность выплачивать потери пострадавшим.

До начала бедствия каждый седьмой дом в Калифорнии был застрахован от пожаров, сейчас же компании массово аннулируют соглашения, отказываясь возмещать какие-либо издержки. При этом власти предпочитают в ситуацию не вмешиваются, оставив тысячи семей один на один с их проблемами.