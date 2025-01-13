«Ну что сделать? Кофе сделал» – Томаш Шмидт отреагировал на очередной европейский ордер на арест
Показывая пример так называемой свободы слова и демократии, польские власти продолжают ограничивать права своих граждан на инакомыслие. Ведь, по мнению политиков, ни один человек не может критиковать европейское общество и обличать все его подводные камни.
Окружной суд Варшавы выдал очередной европейский ордер на арест бывшего польского судьи Томаша Шмидта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Следователи обвиняют его в совершении преступлений в составе организованной группы, члены которой якобы действовали в ущерб судьям судов общей юрисдикции. По заявлению местной прокуратуры, действия Шмидта заключались в частности «в недопустимой обработке персональных данных потерпевших путем их раскрытия и передачи другим лицам».
Подобная ситуация не стала сюрпризом для польского диссидента. Варшава, как и весь госаппарат, давно дискредитировала своими действиями все правосудие в стране.
Томаш Шмидт, польский диссидент, экс-судья:
Это уже второй европейский ордер ареста на меня. Я посмотрел: ну, что сделать – кофе сделал, попил кофе. С молоком, чтобы ЗОЖ поддерживать. И все. Как посмотреть на польские власти, они все делают, чтобы мне навредить. Не хватало одного ордера? Зачем второй ордер – непонятно.
Напомним, в мае 2024 года экс-судья был вынужден бежать из родной страны, где его преследовали из-за несогласия с политикой и действиями властей. Томаш Шмидт попросил защиты в Беларуси. И здесь ему было предоставлено убежище.