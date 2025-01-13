Показывая пример так называемой свободы слова и демократии, польские власти продолжают ограничивать права своих граждан на инакомыслие. Ведь, по мнению политиков, ни один человек не может критиковать европейское общество и обличать все его подводные камни. Окружной суд Варшавы выдал очередной европейский ордер на арест бывшего польского судьи Томаша Шмидта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следователи обвиняют его в совершении преступлений в составе организованной группы, члены которой якобы действовали в ущерб судьям судов общей юрисдикции. По заявлению местной прокуратуры, действия Шмидта заключались в частности «в недопустимой обработке персональных данных потерпевших путем их раскрытия и передачи другим лицам». Подобная ситуация не стала сюрпризом для польского диссидента. Варшава, как и весь госаппарат, давно дискредитировала своими действиями все правосудие в стране.

Томаш Шмидт, польский диссидент, экс-судья:

Это уже второй европейский ордер ареста на меня. Я посмотрел: ну, что сделать – кофе сделал, попил кофе. С молоком, чтобы ЗОЖ поддерживать. И все. Как посмотреть на польские власти, они все делают, чтобы мне навредить. Не хватало одного ордера? Зачем второй ордер – непонятно.