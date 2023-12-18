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В Австралии из-за масштабных наводнений эвакуировали несколько тысяч человек

18 декабря 2023 12:04
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Несколько тысяч человек эвакуированы из-за масштабных наводнений на севере Австралии. Причиной стихийного бедствия стал циклон «Джаспер», который принес с собой затяжные ливни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии из-за масштабных наводнений эвакуировали несколько тысяч человек-1

В некоторых районах за два дня выпало более 600 миллиметров осадков. Это в три раза превышает месячную норму. В городе Кэрнсе, крупнейшем в штате Квинсленд, закрыт международный аэропорт, отменены все авиарейсы. Стихия поставила под угрозу срыва туристический сезон, так как непогода бушует на побережье у знаменитого Большого барьерного рифа. Национальное метеобюро выпустило предупреждение об усилении непогоды и наводнениях.

# Природные катаклизмы # Новости Австралии

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