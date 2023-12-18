Прямой эфир

На крупном нефтехранилище в Гвинее произошёл взрыв

18 декабря 2023 12:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мощный взрыв прогремел на крупном хранилище нефтепродуктов в столице Гвинеи Конакри. После здание охватило пламя. Пострадали десятки человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На крупном нефтехранилище в Гвинее произошёл взрыв-1

ЧП произошло недалеко от правительственного квартала в центре города. Район происшествия до сих пор оцеплен полицией, там отсутствует электричество. На месте катастрофы работают пожарные. Власти отказываются комментировать произошедшее. По сообщению местных СМИ, в больницы продолжают поступать пострадавшие. Их точное количество неизвестно.

# Взрыв

Другие новости рубрики

Все новости
В Австралии из-за масштабных наводнений эвакуировали несколько тысяч человек
18 декабря 2023 12:04

В Австралии из-за масштабных наводнений эвакуировали несколько тысяч человек

Гуманитарный кризис в Газе является самым тяжёлым в мире – ООН
18 декабря 2023 12:03

Гуманитарный кризис в Газе является самым тяжёлым в мире – ООН

Советник Зеленского: если Британия сократит поддержку, то это создаст проблемы для ВСУ
18 декабря 2023 11:22

Советник Зеленского: если Британия сократит поддержку, то это создаст проблемы для ВСУ