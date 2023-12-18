На крупном нефтехранилище в Гвинее произошёл взрыв

Мощный взрыв прогремел на крупном хранилище нефтепродуктов в столице Гвинеи Конакри. После здание охватило пламя. Пострадали десятки человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло недалеко от правительственного квартала в центре города. Район происшествия до сих пор оцеплен полицией, там отсутствует электричество. На месте катастрофы работают пожарные. Власти отказываются комментировать произошедшее. По сообщению местных СМИ, в больницы продолжают поступать пострадавшие. Их точное количество неизвестно.