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Гуманитарный кризис в Газе является самым тяжёлым в мире – ООН

18 декабря 2023 12:03
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Гуманитарный кризис в Газе является самым тяжелым в мире. Об этом заявили в ООН. Это обусловлено тем, что из стран, где происходят военные конфликты, люди могут спастись бегством, а из анклава мирным жителям уезжать некуда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гуманитарный кризис в Газе является самым тяжёлым в мире – ООН-1

Здесь практически не осталось безопасных мест. Из-за постоянных бомбардировок сектор Газа превращается в руины, уничтожено почти 20 % зданий и цифра с каждым часом растет. По данным организации, гуманитарная катастрофа вступает в новую фазу, когда основной причиной страданий и гибели людей становятся не военные действия, а болезни и голод. Эти факторы могут привести к гораздо большему количеству жертв, чем обстрелы. Совет безопасности ООН сегодня намерен провести очередное голосование по новой резолюции, призывающей к срочному и устойчивому прекращению боевых действий.

# Международная политика

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