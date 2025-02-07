Венгрия поддержала санкции США против Международного уголовного суда

Указ Трампа о введении санкций против Международного уголовного суда ожидаемо вызвал резонанс в мире. Как выяснилось, далеко не все страны считают МУС эффективной и авторитетной структурой, поэтому к решению главы Белого дома отнеслись с понимаем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венгрия рассматривает вопрос, следует ли продолжать сотрудничество с этой организацией. Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто. По его мнению, уголовный суд превратился в предвзятый политический инструмент и дискредитировал всю международную судебную систему. Чего стоит решение МУС выдать ордер на арест премьера Израиля, хотя не имел на это никакого права, так как это государство не является участником Римского статута или членом Международного уголовного суда.

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии:

Я считаю, что решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Биньямина Нетаньяху, дискредитировало Международный суд. Оно ясно показало, что это политически мотивированное учреждение. Очевидно, что это политически мотивированное решение МУС влияет на наши планы относительно того, какое сотрудничество с Международным судом мы должны иметь в будущем.

Напомним, 7 февраля президент США Дональд Трамп ввел жесткие санкции против Международного уголовного суда за незаконные и безосновательные действия, направленные против Соединенных Штатов и их ближайших союзников, в частности Израиля.