Вучич перевёл армию Сербии в наивысшую степень боевой готовности

Президент Сербии Александр Вучич привел армию в наивысшую степень боевой готовности в связи с обстановкой в Косово, сообщает РИА Новости.

Вучич обратился к НАТО с требованием не допустить применения силы против сербов в регионе. По данным Kosovo Online, сербы собрались на акции протеста перед муниципальными зданиями на севере Косово. Люди не хотели пропускать косовоалбанских правоохранителей и чиновников. Косовская полиция применила против них слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Позже министр обороны Сербии Милош Вучевич подтвердил, что войска были приведены в режим высшей боевой готовности и направляются в сторону Косово и Метохии.