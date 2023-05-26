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Вучич перевёл армию Сербии в наивысшую степень боевой готовности

26 мая 2023 14:36
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Президент Сербии Александр Вучич привел армию в наивысшую степень боевой готовности в связи с обстановкой в Косово, сообщает РИА Новости.

Вучич обратился к НАТО с требованием не допустить применения силы против сербов в регионе. По данным Kosovo Online, сербы собрались на акции протеста перед муниципальными зданиями на севере Косово. Люди не хотели пропускать косовоалбанских правоохранителей и чиновников. Косовская полиция применила против них слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Позже министр обороны Сербии Милош Вучевич подтвердил, что войска были приведены в режим высшей боевой готовности и направляются в сторону Косово и Метохии.

# Международная политика # Милош Вучевич # Александр Вучич

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