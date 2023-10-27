Венгрия и Словакия выступили против выделения Украине 50 млрд евро из фонда ЕС

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберто Фицо заявили о несогласии с предложениями о помощи Украине из бюджета Европы на сумму 50 миллиардов евро. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированного дипломата.

Они ссылаются на коррупционные проблемы в Украине и заявляют, что предыдущие виды поддержки со стороны Евросоюза не принесли ожидаемого результата. Для внесения изменений в европейский бюджет требуется одобрение всех 27 членов блока.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением увеличить бюджет ЕС на 66 миллиардов евро для помощи Украине. Однако Орбан назвал данное предложение несерьезным, так как непонятно, куда были обращены средства, ранее выделявшиеся Киеву.