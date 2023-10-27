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Германия ужесточает миграционную политику

27 октября 2023 07:11
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Новости Германии. Германия ужесточает миграционную политику. Высылать нежеланных гостей из страны станет проще и быстрее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия ужесточает миграционную политику-1

Соответствующий законопроект разработали в правительстве. Документ касается тех, кому ранее отказали в убежище. У полиции будет больше полномочий для поиска и ареста иностранцев, нарушивших закон. Помимо этого, в Германии увеличат срок содержания под стражей в ожидании высылки – почти месяц вместо 10 дней.

# Международная политика # Новости Германии # Фотофакт

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