Новости Германии. Германия ужесточает миграционную политику. Высылать нежеланных гостей из страны станет проще и быстрее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Германия ужесточает миграционную политику. Высылать нежеланных гостей из страны станет проще и быстрее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующий законопроект разработали в правительстве. Документ касается тех, кому ранее отказали в убежище. У полиции будет больше полномочий для поиска и ареста иностранцев, нарушивших закон. Помимо этого, в Германии увеличат срок содержания под стражей в ожидании высылки – почти месяц вместо 10 дней.