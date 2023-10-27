Германия ужесточает миграционную политику

Соответствующий законопроект разработали в правительстве. Документ касается тех, кому ранее отказали в убежище. У полиции будет больше полномочий для поиска и ареста иностранцев, нарушивших закон. Помимо этого, в Германии увеличат срок содержания под стражей в ожидании высылки – почти месяц вместо 10 дней.