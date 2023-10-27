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В Белом доме заявили, что Россия скоро может добиться тактических успехов в Украине

27 октября 2023 07:09
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В Америке прогнозируют, что Российская Федерация в ближайшие месяцы может добиться тактических успехов в украинском конфликте. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, информирует РИА Новости. 

По его словам, в Штатах ожидают усиленных наступательный действий в зоне СВО со стороны РФ. 

ВС Украины начали наступательную операцию сразу на нескольких направлениях 4 июня текущего года. По сообщениям российского оборонного ведомства, украинская сторона за все это время не показала успехов: потери ВСУ в личном составе и технике Минобороны РФ называет катастрофическими. В октябре президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что контрнаступление с украинской стороны провалилось. 

# Международная политика # Джон Кирби

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