В Америке прогнозируют, что Российская Федерация в ближайшие месяцы может добиться тактических успехов в украинском конфликте. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, информирует РИА Новости.

По его словам, в Штатах ожидают усиленных наступательный действий в зоне СВО со стороны РФ.

ВС Украины начали наступательную операцию сразу на нескольких направлениях 4 июня текущего года. По сообщениям российского оборонного ведомства, украинская сторона за все это время не показала успехов: потери ВСУ в личном составе и технике Минобороны РФ называет катастрофическими. В октябре президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что контрнаступление с украинской стороны провалилось.