«Мы знаем только вершину айсберга». Эксперт о переговорах Путина и Трампа по Украине
Украина месяц назад согласилась на сделку с США по редкоземельным металлам. Она включает в себя привилегированный для Штатов доступ к новым инвестпроектам по разработке природных ресурсов Украины, включая алюминий, графит, нефть и природный газ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Дональд Трамп после заключения сделки заявил, что США могут получить от нее гораздо больше, чем 350 млрд долларов, в которые в Белом доме оценивают военную помощь Украине.
На этой же неделе внимание мировой общественности было приковано к телефонному разговору лидеров США и России. Общение президентов длилось более двух часов, в то время как с Зеленским Трамп накануне разговаривал всего две минуты. Аналитики уже поспешили заверить, что это дипломатическая победа России и фактический раскол стран НАТО по украинской теме. А позже стороны публично раскрыли ключевые аспекты этого диалога. Правда, о его итогах лидеры двух держав говорили в кардинально разных тонах.
Трамп описал случившееся самым восторженным образом. Россия и Украина, по его словам, начнут прямые мирные переговоры, условия для них якобы уже были согласованы. Кроме этого, хозяин Белого дома отметил желание России после окончания войны вести торговлю с США. Президент России был гораздо сдержаннее в оценке состоявшейся беседы.
Все же главный итог как Стамбульских переговоров, так и телефонного разговора Путина с Трампом – отказ от западной формулы «сначала прекращение огня, потом переговоры». Это означает, что Россия хотя и не отказывается от контактов любого уровня с Киевом, но в одностороннем порядке не собирается замораживать фронт, ничего не подписав и не получив никаких гарантий.
Единственная точка, в которой сходятся интересы всех игроков, – это выборы в Украине. Для Западной Европы это шанс переизбрать Зеленского и застолбить за собой военные бюджеты еще на 5 лет при любом развитии событий.
В этом сценарии Западную Европу поддерживает Демпартия США, чтобы к концу срока Зеленского вернуться к власти в Вашингтоне и при необходимости разморозить конфликт и снова начать зарабатывать на поставках.
Проблема в том, что нахождение Зеленского у власти в таких условиях означает не мир, а отложенную войну. Поэтому Россия также заинтересована в выборах, чтобы украинское руководство, наоборот, сменилось на более нейтральное, а самое главное, получило законные полномочия для подписания мирного договора. Пока же речь идет не о договоре, а о меморандуме, который может включать в себя только намерения двух сторон, в том числе и провести выборы.
Как видите, все сложно. И далеко не загадываем. Единственное, что можно констатировать, что Киев продолжает демонстрировать воинственность, направляя сотни беспилотников вглубь России. А единственное, что соблюдается, – так это стамбульские договоренности об обмене пленными тысяча на тысячу. Кстати, при участии Беларуси. Все обмены военнопленными и погибшими между Россией и Украиной ранее обеспечивались и осуществлялись на территории нашей страны. С согласия руководства России и Украины.
Фарид Закиров, представитель агентства Laurea Germania, эксперт в сфере избирательного права:
Сама геополитическая ситуация сегодня требует беседы напрямую между Россией и США. Ведь США признали себя хоть и не окончательно стороной конфликта, но что через Украину ведут прокси-войну для ослабления России. Но так как США являются доминирующей силой в НАТО, да и в Европе, наверное, по сей день, есть необходимость, чтобы Россия общалась именно с США. Это первое.
Мы-то знаем только вершину айсберга, потому что любые переговоры такого типа, в которых принимают участие верховные главнокомандующие двух самых сильных армий в мире, не могут быть в общем доступе.
Это было бы просто очень опасно, потому что мы не должны забывать, что еще существует очень много сторон. Тот же Китай с самой мощной экономикой в мире и Европейский союз. И вот здесь, наверное, именно этот формат бесед между Россией и США должен каким-то образом деэскалировать ситуацию, принимая во внимание всю сложность самой геополитической обстановки. Россия не меняет свою линию и говорит: я хочу устранить все первопричины конфликта. Но устранить так, чтобы была фундаментальная база для самого существования мира.
И, с другой стороны, следует обратить внимание, что и Европейский союз, официальный Берлин, официальный Париж, официальный Рим, Лондон – все настоятельно говорят о перемирии, но не о мире. Если одна сторона хочет мира, а другая сторона – перемирия, то та сторона, которая хочет перемирия, хочет только на время, чтобы, вероятно, подсобраться силами, перегруппироваться. То есть сама конечная цель мира ей сейчас не нужна.
Тем не менее я считаю, что стамбульский формат хороший. Потому что опять появилось общение. Даже общение между конфликтующими сторонами, если оно прямое, это все равно лучше, чем когда оно проходит через посредника.