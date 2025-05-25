Украина месяц назад согласилась на сделку с США по редкоземельным металлам. Она включает в себя привилегированный для Штатов доступ к новым инвестпроектам по разработке природных ресурсов Украины, включая алюминий, графит, нефть и природный газ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дональд Трамп после заключения сделки заявил, что США могут получить от нее гораздо больше, чем 350 млрд долларов, в которые в Белом доме оценивают военную помощь Украине. На этой же неделе внимание мировой общественности было приковано к телефонному разговору лидеров США и России. Общение президентов длилось более двух часов, в то время как с Зеленским Трамп накануне разговаривал всего две минуты. Аналитики уже поспешили заверить, что это дипломатическая победа России и фактический раскол стран НАТО по украинской теме. А позже стороны публично раскрыли ключевые аспекты этого диалога. Правда, о его итогах лидеры двух держав говорили в кардинально разных тонах. Трамп описал случившееся самым восторженным образом. Россия и Украина, по его словам, начнут прямые мирные переговоры, условия для них якобы уже были согласованы. Кроме этого, хозяин Белого дома отметил желание России после окончания войны вести торговлю с США. Президент России был гораздо сдержаннее в оценке состоявшейся беседы.

Все же главный итог как Стамбульских переговоров, так и телефонного разговора Путина с Трампом – отказ от западной формулы «сначала прекращение огня, потом переговоры». Это означает, что Россия хотя и не отказывается от контактов любого уровня с Киевом, но в одностороннем порядке не собирается замораживать фронт, ничего не подписав и не получив никаких гарантий. Единственная точка, в которой сходятся интересы всех игроков, – это выборы в Украине. Для Западной Европы это шанс переизбрать Зеленского и застолбить за собой военные бюджеты еще на 5 лет при любом развитии событий. В этом сценарии Западную Европу поддерживает Демпартия США, чтобы к концу срока Зеленского вернуться к власти в Вашингтоне и при необходимости разморозить конфликт и снова начать зарабатывать на поставках. Проблема в том, что нахождение Зеленского у власти в таких условиях означает не мир, а отложенную войну. Поэтому Россия также заинтересована в выборах, чтобы украинское руководство, наоборот, сменилось на более нейтральное, а самое главное, получило законные полномочия для подписания мирного договора. Пока же речь идет не о договоре, а о меморандуме, который может включать в себя только намерения двух сторон, в том числе и провести выборы. Как видите, все сложно. И далеко не загадываем. Единственное, что можно констатировать, что Киев продолжает демонстрировать воинственность, направляя сотни беспилотников вглубь России. А единственное, что соблюдается, – так это стамбульские договоренности об обмене пленными тысяча на тысячу. Кстати, при участии Беларуси. Все обмены военнопленными и погибшими между Россией и Украиной ранее обеспечивались и осуществлялись на территории нашей страны. С согласия руководства России и Украины.