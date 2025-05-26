Навроцки выступил перед тысячами людей, которые присоединились к массовым митингам в Варшаве
Создать «безопасную Польшу». Такое обещание озвучил кандидат в президенты от партии «Право и справедливость», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кароль Навроцки выступил перед тысячами людей, которые присоединились к массовым митингам в Варшаве. Они прошли в воскресенье в преддверии второго тура выборов.
Кароль Навроцки, кандидат в президенты Польши от партии «Право и справедливость»:
Мы стремимся к победе. Амбициозная Польша приближается. Грядет безопасная Польша. Грядет социально ответственная Польша. Мы победим. Наше будущее – это ядерная энергетика. Наше будущее – за прорывными технологиями. Мы не упустим момент технологической революции в мире.
Консервативный историк и бывший боксер позиционирует себя в качестве защитника будущего страны, связывая технологический прогресс с национальной идентичностью. По его мнению, нынешнее правительство «Гражданской платформы» стремится отнять у поляков их будущее и будущее их детей. Нацелившись в своей речи на ЕС, Кароль Навроцки также раскритиковал климатическую политику блока и торговые соглашения с Латинской Америкой в рамках МЕРКОСУР, пообещав защищать сельскохозяйственный сектор страны.
Кароль Навроцки, кандидат в президенты Польши от партии «Право и справедливость»:
Это Польша, где польский фермер знает, что польский президент будет говорить своим голосом, что польский президент не допустит уничтожения польской сельской местности и польских ферм. Это Польша, в которой польский президент четко говорит «нет» «зеленому соглашению», «нет» сделкам Европейского союза со странами МЕРКОСУР, в которой президент четко говорит: польский фермер, польское поле, польский хлеб на польском столе.
Напомним, в Польше 1 июня состоятся решающие президентские выборы, после того как 18 мая в первом туре наметилась очень напряженная борьба. В этой гонке мэр Варшавы, центрист Рафал Тшасковски, сыграет с Навроцким, причем оба кандидата представят совершенно разные взгляды на будущее страны. По мнению аналитиков, эти выборы стали референдумом о том, в каком направлении двигаться государству, на первый план вышли такие вопросы, как судебная реформа, энергетическая политика и отношения с Европейским союзом.