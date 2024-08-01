Венесуэла восстанавливается после масштабных погромов

Более 1 200 человек задержаны в Венесуэле после беспорядков, связанных с прошедшими выборами. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 1 200 человек задержаны в Венесуэле после беспорядков, связанных с прошедшими выборами. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По его словам, преступников определенное время готовили в Техасе, Колумбии, Перу и Чили. Тренировали, чтобы они «приходили нападать и жечь». На одну из улиц Каракаса Николас Мадуро вышел, чтобы пообщаться с отрядом национальной гвардии. Видео опубликовано в его блоге в социальной сети.
Несмотря на все провокации извне, власти Венесуэлы смогли восстановить общественный порядок и нормализовать ситуацию в стране. Для этого президент Мадуро отдал приказ военным и полиции о начале патрулирования всех регионов. Решение стало вынужденной мерой для стабилизации обстановки и пресечения любых попыток разжигания конфликта. Сейчас Каракас, как и другие крупные города, восстанавливаются после масштабных погромов в первые дни после президентских выборов.