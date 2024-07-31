Николас Мадуро приказал правоохранителям приступить к патрулированию городов
Несмотря на все провокации извне, власти Венесуэлы смогли восстановить общественный порядок и нормализовать ситуацию в стране. Для этого Президент Николас Мадуро отдал приказ военным и полиции о начале патрулирования всех регионов. Данное постановление стало вынужденной мерой для стабилизации протестной обстановки и пресечения любых попыток разжигания конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас Каракас, как и другие крупные города, восстанавливаются после масштабных погромов в первые дни после президентских выборов. Но на фоне урегулирования ситуации внутри страны, иностранные политики начали нападать на Каракас, обвиняя в фальсификации выборов и в запугивании оппозиции. Так, многие европейские и американские политики потребовали от избиркома опубликовать подробный отчет о проведении голосования, а костариканские власти и вовсе предоставили оппозиционерам политическое убежище. Хотя Запад и пытается провокациями вывести ситуацию из-под контроля, Мадуро дал венесуэльцам четкую установку.
Николас Мадуро, президент Венесуэлы:
Пока мы не укрепим мир, нам нужно предпринять два действия. Первое – выполнить приказ, который я отдал сегодня в Совете национальной безопасности о военном и полицейском патрулировании всех городов страны. Второе – люди должны выходить на улицы каждый день.
Напомним, беспорядки вспыхнули после того как избирательная комиссия огласила результаты президентских выборов, на которых убедительную победу одержал действующий глава государства. Оппозиция отказалась их признавать и призвала своих сторонников выйти на улицы. Сотни людей устроили беспорядки в столице и других городах. Они строили баррикады, нападали на сотрудников полиции, избивали мирных жителей и устраивали поджоги.