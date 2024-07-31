Николас Мадуро приказал правоохранителям приступить к патрулированию городов

Несмотря на все провокации извне, власти Венесуэлы смогли восстановить общественный порядок и нормализовать ситуацию в стране. Для этого Президент Николас Мадуро отдал приказ военным и полиции о начале патрулирования всех регионов. Данное постановление стало вынужденной мерой для стабилизации протестной обстановки и пресечения любых попыток разжигания конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас Каракас, как и другие крупные города, восстанавливаются после масштабных погромов в первые дни после президентских выборов. Но на фоне урегулирования ситуации внутри страны, иностранные политики начали нападать на Каракас, обвиняя в фальсификации выборов и в запугивании оппозиции. Так, многие европейские и американские политики потребовали от избиркома опубликовать подробный отчет о проведении голосования, а костариканские власти и вовсе предоставили оппозиционерам политическое убежище. Хотя Запад и пытается провокациями вывести ситуацию из-под контроля, Мадуро дал венесуэльцам четкую установку.

Николас Мадуро, президент Венесуэлы:

Пока мы не укрепим мир, нам нужно предпринять два действия. Первое – выполнить приказ, который я отдал сегодня в Совете национальной безопасности о военном и полицейском патрулировании всех городов страны. Второе – люди должны выходить на улицы каждый день.