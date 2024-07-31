Посол Ирана: Израиль должен знать, что он станет мишенью для многих

Израильские удары по Ливану запустили новую волну эскалации на Ближнем Востоке. И в этот раз все выходит за рамки локального конфликта. По заявлению официального представителя Цахала, армия обороны Израиля не намерена сворачивать планы и продолжит наносить удары по позициям «Хезболлы» с целью ликвидации руководства организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Моджтаба Амани, посол Ирана в Ливане:

Израиль получит соответствующий ответ на эту террористическую операцию. Мы хотим сказать, что «Хезболла» в Ливане полна решимости принять соответствующую форму и время, чтобы направить свой ответ сионистскому врагу. Сегодня мы говорим, что война все еще продолжается, поэтому на данном этапе Израиль должен знать, что он станет мишенью для многих.