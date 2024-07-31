Посол Ирана: Израиль должен знать, что он станет мишенью для многих
Израильские удары по Ливану запустили новую волну эскалации на Ближнем Востоке. И в этот раз все выходит за рамки локального конфликта. По заявлению официального представителя Цахала, армия обороны Израиля не намерена сворачивать планы и продолжит наносить удары по позициям «Хезболлы» с целью ликвидации руководства организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Моджтаба Амани, посол Ирана в Ливане:
Израиль получит соответствующий ответ на эту террористическую операцию. Мы хотим сказать, что «Хезболла» в Ливане полна решимости принять соответствующую форму и время, чтобы направить свой ответ сионистскому врагу. Сегодня мы говорим, что война все еще продолжается, поэтому на данном этапе Израиль должен знать, что он станет мишенью для многих.
Но сегодня, 31 июля, на первых полосах мировых СМИ не только ситуация с Ливаном. В тегеране ночью был убит политический лидер ХАМАС Исмаил Хания. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции. Его смерть произошла спустя менее суток после того, как Израиль объявил об убийстве главного военного командира «Хезболлы», которую также поддерживает Иран. Эксперты опасаются, что это может привести к разрастанию войны на Ближнем Востоке.