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Бездомные вернулись на улицы Парижа – полицейские бездействуют

31 июля 2024 20:08
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Попыткам Макрона хоть как-то спасти имидж Олимпиады мешают сами французы. На улицы Парижа начали возвращаться бездомные, которых местные власти вывозили за город, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь, кроме олимпийских объектов и достопримечательностей, на главных улицах столицы можно увидеть лежанки из картонок и самодельные палатки-шалаши.

Бездомные вернулись на улицы Парижа – полицейские бездействуют-1

На это полицейские и жандармы, а тем более иностранные правоохранители не обращают никакого внимания, даже вопреки всем заявлениям властей об уровне террористической угрозы в связи с играми. Однако некоторые мечты организаторов кое-как стали реальными. Многострадальные соревнования по триатлону все-таки прошли в водах Сены. Ранее их начало несколько раз переносили из-за высокой концентрации кишечной палочки. В итоге мужской и женский старт, которые должны были состояться во вторник, прошли 31 июля. В свою очередь, спортсмены отрицательно прокомментировали заплыв, назвав воду в реке отвратительной и зловонной.

# Олимпиада 2024

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