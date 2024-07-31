Бездомные вернулись на улицы Парижа – полицейские бездействуют

Попыткам Макрона хоть как-то спасти имидж Олимпиады мешают сами французы. На улицы Парижа начали возвращаться бездомные, которых местные власти вывозили за город, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь, кроме олимпийских объектов и достопримечательностей, на главных улицах столицы можно увидеть лежанки из картонок и самодельные палатки-шалаши.

На это полицейские и жандармы, а тем более иностранные правоохранители не обращают никакого внимания, даже вопреки всем заявлениям властей об уровне террористической угрозы в связи с играми. Однако некоторые мечты организаторов кое-как стали реальными. Многострадальные соревнования по триатлону все-таки прошли в водах Сены. Ранее их начало несколько раз переносили из-за высокой концентрации кишечной палочки. В итоге мужской и женский старт, которые должны были состояться во вторник, прошли 31 июля. В свою очередь, спортсмены отрицательно прокомментировали заплыв, назвав воду в реке отвратительной и зловонной.