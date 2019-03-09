Венесуэла считает, что к блэкауту привела атака хакеров с территории США

Новости Венесуэлы. Венесуэла намерена обратиться в ООН из-за энергетического коллапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В проблемах с электричеством власти страны подозревают хакеров.

В Каракасе заявили, что блэк-аут, в который 8 марта погрузились около 20 штатов, возник из-за вмешательства хакеров в работу крупнейшей в Венесуэле ГЭС. По мнению официальных лиц, кибер-атака была совершена с территории США. Однако Вашингтон эти обвинения отвергает.

Между тем, из-за отсутствия электричества в одной из больниц умерли 15 детей.