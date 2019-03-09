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Во Флориде при крушении легкомоторного самолёта погибли пять человек

09 марта 2019 12:03
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Новости США. В американском штате Флорида разбился самолет: пять человек погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Флориде при крушении легкомоторного самолёта погибли пять человек-1

Легкомоторное воздушное судно вылетело из международного аэропорта Тампа и направлялось в воздушную гавань города Пахоки. Готовясь к посадке, пилот потерял управление. В результате самолет рухнул в близлежащее озеро.

На месте крушения работают спасатели. Правоохранители выясняют причины случившегося.

Во Флориде при крушении легкомоторного самолёта погибли пять человек-4

# Крушение # Фотофакт

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