Венеция уходит под воду. Вот так сейчас выглядит легендарный город

Новости Италии. Жители Венеции с волнением наблюдают за тем, как поднимается уровень воды в городе. По информации Daily Mail, историческая часть города, многие площади и переулки ушли под воду.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро предупредил о серьезном ущербе. Сейчас уровень воды поднялся до 187 сантиметров. Больше воды было только в 1966 году.

Уже несколько человек погибли из-за паводка. Местные жители пытаются откачать воду из своих домов, а туристы таскают тяжелые чемоданы, находясь по колено в воде.

Легендарная площадь Сан-Марко особенно подвержена воздействию приливов, так как она расположена в одной из самых низких частей города.