Венеция уходит под воду. Вот так сейчас выглядит легендарный город

Новости Италии. Жители Венеции с волнением наблюдают за тем, как поднимается уровень воды в городе.
По информации Daily Mail, историческая часть города, многие площади и переулки ушли под воду.
Новости Италии. Жители Венеции с волнением наблюдают за тем, как поднимается уровень воды в городе.
По информации Daily Mail, историческая часть города, многие площади и переулки ушли под воду.
Мэр Венеции Луиджи Бруньяро предупредил о серьезном ущербе. Сейчас уровень воды поднялся до 187 сантиметров. Больше воды было только в 1966 году.
Уже несколько человек погибли из-за паводка.
Местные жители пытаются откачать воду из своих домов, а туристы таскают тяжелые чемоданы, находясь по колено в воде.
Легендарная площадь Сан-Марко особенно подвержена воздействию приливов, так как она расположена в одной из самых низких частей города.
Собор Святого Марка затопляет шестой раз за 1200 лет. Интересно, что четыре наводнения произошли за последние 20 лет.
Такого не было 50 лет. В Венеции затоплено 80 % территории города (смотрите здесь).