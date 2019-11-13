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Венеция уходит под воду. Вот так сейчас выглядит легендарный город

13 ноября 2019 11:01
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Новости Италии. Жители Венеции с волнением наблюдают за тем, как поднимается уровень воды в городе.

По информации Daily Mail, историческая часть города, многие площади и переулки ушли под воду.

Венеция уходит под воду. Вот так сейчас выглядит легендарный город-1

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро предупредил о серьезном ущербе. Сейчас уровень воды поднялся до 187 сантиметров. Больше воды было только в 1966 году.

Венеция уходит под воду. Вот так сейчас выглядит легендарный город-4

Уже несколько человек погибли из-за паводка.

Местные жители пытаются откачать воду из своих домов, а туристы таскают тяжелые чемоданы, находясь по колено в воде.

Венеция уходит под воду. Вот так сейчас выглядит легендарный город-7

Венеция уходит под воду. Вот так сейчас выглядит легендарный город-9

Легендарная площадь Сан-Марко особенно подвержена воздействию приливов, так как она расположена в одной из самых низких частей города. 

Венеция уходит под воду. Вот так сейчас выглядит легендарный город-12

Венеция уходит под воду. Вот так сейчас выглядит легендарный город-14

Собор Святого Марка затопляет шестой раз за 1200 лет. Интересно, что четыре наводнения произошли за последние 20 лет.

Такого не было 50 лет. В Венеции затоплено 80 % территории города (смотрите здесь).

# Наводнение # Фотофакт

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